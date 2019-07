Margarita Simonjan über RT Deutsch: „Die deutsche Spionageabwehr hat mich einfach erschüttert“

Im Interview mit dem russischen Fernsehsender „Rossija 1“ hat sich die RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan zu der aufsehenerregenden Liste des Verfassungsschutzes der größten potentiellen Bedrohungen für Deutschland geäußert, zu denen auch RT Deutsch gehören soll.

Neben terroristischen und neonazistischen Gruppierungen, stufte der Verfassungsschutz auch den deutschsprachigen Ableger RT Deutsch als Bedrohung ein. Simonjan erinnerte sich diesbezüglich an eine Auseinandersetzung wegen der Frage einer Journalistin der russischen Videoagentur Ruptly, der das Bundesamt bei einer Pressekonferenz beinahe das Wort verweigerte.

