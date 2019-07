Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) soll neue Präsidentin der EU-Kommission werden – Zitate des Tages: von den Leiden Europas…

„Mein Ziel sind die Vereinigten Staaten von Europa – nach dem Muster der föderalen Staaten Schweiz, Deutschland oder USA.“

— Ursula von der Leyen (2011)

https://spiegel.de/article.do?id=782879

–

Die Berliner Morgenpost (Springer) vermeldet heute ganz im Ernst:

„Anfangs war von der Leyen noch Verfechterin einer ‚europäischen Armee‘. Doch weil der Begriff in einigen EU-Staaten Angst und Schrecken auslöst und Fortschritte in der Sache erschwert, vermeidet sie den Kampfbegriff und wirbt viel vorsichtiger für eine enge militärische Kooperation in einer ‚Armee der Europäer‘.“

https://www.morgenpost.de/politik/article226366191/

