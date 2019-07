Die syrischen Luftabwehrsysteme haben Raketen abgeschossen, die um Mitternacht gegen Homs und die Umgebung von Damaskus abgefeuert wurden. Im Zuge des Angriffs verloren vier Zivilisten ihr Leben, weitere 21 Menschen erlitten Verletzungen. Dies meldet am Montag die Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf eine Militärquelle.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/mNgT

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge