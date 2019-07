Am Samstag trafen sich in Berlin 58 Genossinnen und Genossen auf der ordentlichen Vollversammlung der Genossenschaft LPG junge Welt e G. Der Vorsitzende des Vorstands, Simon Zeise, hob die erarbeitete gute Ausgangslage hervor, die es ermögliche, die Herausgabe der jungen Welt zu gewährleisten und Weichen für die Zukunft zu stellen. »Die Kampfkasse ist gut gefüllt«, sagte Zeise.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/357741.lpg-vollversammlung-kurs-halten.html

