Zu Fuß nach Nordkorea. Donald Trump betritt als erster amtierender US-Präsident das Staatsgebiet der Demokratischen Volkrepublik Korea – Dies kommt de facto einer Anerkennung der DVRK gleich (junge Welt)

Von Rainer Werning, 01.07.2019

Historisches am gestrigen Sonntag: Anlässlich einer Stippvisite in Südkorea hat sich US-Präsident Donald Trump im Rahmen einer Last-Minute-Diplomatie mit Kim Jong-Un, dem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) an der innerkoreanischen Grenze getroffen. …… Das gestrige symbolträchtige Treffen war also in erster Linie genau das: ein symbolträchtiges Treffen.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/357727.nordkorea-usa-zu-fu%C3%9F-nach-nordkorea.html

