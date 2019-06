Was wirklich mit dem US-Kriegsschiff „Liberty“ 1967 im Mittelmeer geschah von Brigitte Queck, Dipl. Staatswissenschaftlerin Außenpolitik

Antwort auf Paul Craig Roberts Beitrag:

“Die Vertuschungs-Aktion. Der israelische Angriff auf die USS Liberty verdeutlicht exemplarisch das Einknicken der Weltmacht USA vor ihrem Verbündeten“

https://www.rubikon.news/artikel/die-vertuschungs-aktion

Auch ein Paul Craig Roberts weiß nicht alles. Seine Darstellung des Bombardements des US-Schiffes Liberty durch die Israelis ist die bis heute offizielle Variante.

Aber sie ist tatsächlich noch viel schändlicher für die USA !!

Beim 6-Tage – Krieg zwischen Ägypten und Israel 1967 drohte Israel zu verlieren.

DAS WOLLTEN DIE USA ALS STATTHALTER ISRAELS IM NAHEN OSTEN KEINESFALLS ZULASSEN !!

Deshalb haben die CIA und der Mossad einen Geheimplan ausgearbeitet.

Da Israel in dieser Zeit ÜBER KEINE AUFKLÄRUNGSFLUGZEUGE HATTE, WURDE EIN US-LUFTWAFFENFLUGZEUG UMGESPRITZT UND MIT ISRAELISCHEN KENNZEICHEN VERSEHEN. DAMIT NAHMEN DIE USA VERDECKT AM KRIEG ISRAELS GEGEN ÄGYPTEN TEIL !!

Der Angriff auf das US-Schiff Liberty wurde sogleich Ägypten mit dessen damaligen Präsidenten Nasser in die Schuhe geschoben, um einen Regimechange dort voranzutreiben !!

Nachdem es offensichtlich war, dass ein „israelisches Flugzeug“ das US-Schiff Liberty angegriffen hatte, wurde dies als bedauerlicher „Irrtum“ abgestempelt.

IN WIRKLICHKEIT ABER HABEN EIGENE US-SOLDATEN IHR SCHIFF BOMBARDIERT!!!

Unter Androhung der Navy wurden Überlebende US-Soldaten des US-Aufklärungsschiffes mit dem Kriegsgericht bedroht, sollten sie darüber etwas ausplaudern !!

Die Matrosen wurden in alle Richtungen verstreut!

Der Kapitän der Liberty aber wurde für sein Schweigen mit dem höchsten Kriegsorden der USA dekoriert !!

Auf dem Totenbett beichtete er seinem Sohn die Wahrheit, der im WDR dazu auftrat.

Quelle: WDR vom 12.9.2003 um 23.00 Uhr „Angriff auf die Liberty. Warum Israel im 6-Tage-Krieg ein US-Schiff bombardierte ?“

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge