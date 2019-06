Russlands Präsident Wladimir Putin trifft die britische Premierministerin Theresa May beim G20-Giplfel in Osaka. Fall Skripal: Gespräch May mit Putin war „hart” – Peskow (Sputniknews)

Die britische Premierministerin Theresa May hat laut dem Kreml-Sprecher Dmitri Peskow „hart“ mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Skripal-Fall gesprochen, ohne jedoch die Schuld Moskaus zu beweisen.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/mNbc

