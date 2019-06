„Wir haben den Prozess weiterentwickelt. Er läuft jetzt auch mit CO2 aus dem Abgas von Chemiefabriken, Stahl- und Zementwerken. Unsere nächsten Anlagen werden mindestens zehn- bis zwanzigmal größer sein und bis zu hunderttausend Tonnen Methanol im Jahr produzieren.“

weiter hier:

https://www.deutschlandfunk.de/kohlendioxid-vom-klima-killer-zum-wertvollen-rohstoff.676.de.html?dram:article_id=452384

