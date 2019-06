Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet, sagte Xi Jinping bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka, die Lage sei „sehr heikel“.

Die Golfregion stehe „am Scheideweg zwischen Krieg und Frieden“, zitierte ihn die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. China stehe immer auf der Seite des Friedens und „lehnt Krieg ab“.

