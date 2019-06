Der Neonazi Stephan Ernst hat nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Untersuchungshaft den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) gestanden.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/357573.zwischenergebnis-im-fall-l%C3%BCbcke-vernetzter-einzelt%C3%A4ter.html

