Cyberattacke auf den Iran. USA bauen weiter Drohkulisse auf. Angriff auf iranische Computersysteme – Von Karin Leukefeld (junge Welt)

Nachdem die iranischen Revolutionsgarden am vergangenen Donnerstag eine US-Drohne abgeschossen hatten, bereitete sich das US-Militär zunächst auf einen Angriff gegen den Iran vor. Präsident Donald Trump hatte den Befehl dazu bereits erteilt, dann aber seine Entscheidung zurückgenommen. Anstelle eines militärischen Angriffs ordnete er allerdings eine Cyberattacke an, wie US-Medien am Sonntag berichteten.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/357328.usa-gegen-iran-cyberattacke-auf-den-iran.html

