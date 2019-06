AUFSTEHEN PANKOW: „Kein Krieg gegen Iran!“ Friedenskundgebung am Brandenburger Tor – Donnerstag 27.6., 17 Uhr

„Das geht uns alle an. Wenn es zum Krieg kommt, wird alles andere zweitrangig. Jeder von uns sollte deutlich Flagge zeigen gegen jede Art von weiterer Eskalation. Ehe es zu

spät ist“.

Wir beteiligen uns an der FRIEDENSKUNDGEBUNG „KEIN KRIEG GEGEN IRAN!“

und rufen jeden dazu auf, mitzumachen!

Am DONNERSTAG, 27.JUNI, um 17 UHR am Pariser Platz vor dem BRANDENBURGER

TOR

Hier der Link zum Aufruf der Linksfraktion, den wir unterstützen:

https://cooptv.wordpress.com/2019/06/18/kein-krieg-gegen-den-iran-die-linke-veranstaltung-berlin-brandenburger-tor-27-juni/

Und ein paar weitere Ausführungen von Sevim Dagdelen:

https://www.sevimdagdelen.de/event/kein-krieg-gegen-den-iran-friedenskundgebung-am-brandenburger-tor-in-berlin/

TREFFPUNKT: Wir treffen uns um 16:50 Uhr am S Bahn Ausgang Brandenburger

Tor, Richtung Pariser Platz (oberirdisch).

