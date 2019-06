Deutscher Botschafter in Moskau hält Krim-Rückkehr zu Ukraine für möglich (sputniknews.com)

23.06.2019

Deutscher Botschafter in Moskau hält Krim-Rückkehr zu Ukraine für möglich

Der scheidende deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, hält eine Rückkehr der Schwarzmeer-Halbinsel Krim zur Ukraine für möglich. Von Fritsch verlässt Ende des Monats nach fünf Jahren in Moskau Russland und wird von einem engen Vertrauten der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen abgelöst.

„Ich hielte es für fatal, wenn wir die Krim-Annexion einfach hinnehmen würden“, sagte der Diplomat der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. „Es gibt keinen Grund, prinzipielle Positionen aufzugeben.“

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/politik/20190622325292666-deutscher-botschafter-in-moskau-haelt-krim-rueckkehr-zu-ukraine-fuer-moeglich-/

