Bolton wollte Trump zu Krieg gegen Teheran bewegen – Irans Außenminister

23.06.2019



Es gibt laut dem iranischen Außenminister Dschawad Sarif Beweise dafür, dass US-Sicherheitsberater John Bolton den Präsidenten Donald Trump in einen bewaffneten Konflikt mit der islamischen Republik hineinziehen wollte.

Sarif veröffentlichte am Sonntag auf Twitter eine Karte zu dem Vorfall mit der am Donnerstag abgeschossenen US-Drohne und schrieb, dass eine weitere Aufklärungsdrohne vom Typ MQ9 Reaper bereits Ende Mai in den iranischen Luftraum eingedrungen sei. Dies zeige, dass „das B-Team“ nur wenige Sekunden davor stand, Trump in einen Krieg hineinzuziehen“.

Dass es nicht dazu gekommen sei, habe man es der Vernunft zu verdanken. „Aber der wirtschaftliche Terrorismus führt zu Spannungen”, warnte der Außenminister.

Die Krise zwischen Washington und Teheran eskalierte nach dem Abschuss einer US-Spionagedrohne durch die iranische Revolutionsgarde am frühen Donnerstagmorgen.

Trump sprach danach von einem „großen Fehler” des Iran und gab einen Vergeltungsschlag frei, den er aber kurz vor der Ausführung wegen der geschätzten Opferzahl stoppte. Der US-Präsident verkündete am Sonntag, er habe den Angriff gegen den Iran doch nicht zurückgerufen, „wie falsch berichtet wird” und betonte, militärische Optionen lägen nach wie vor auf dem Tisch.

