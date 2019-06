Erinnerung an Überfall auf Sowjetunion: Wer damals Krieg wollte und auch heute will (Sputniknews)

Tilo Gräser, 23.06.2019

„Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“ Diese Frage hat der Dichter Jewgeni Jewtuschenko vor fast 60 Jahren gestellt. Eine Antwort darauf haben die Stralsunder Russlandtag am Samstag und Sonntag gegeben. Neben einem Historiker, einem Politiker und einer Politikberaterin hat eine Sängerin klar gemacht: Die Menschen wollen Frieden – auch mit Russland.

Siehe: https://de.sputniknews.com/kommentare/20190623325298450-erinnerung-an-ueberfall-auf-sowjetunion-wer-damals-krieg-wollte-und-auch-heute-will/

