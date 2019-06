Desde #Alemania se manifiesta la solidaridad con el pueblo de #Venezuela y el rechazo a las agresiones del Gobierno de @realDonaldTrump #ProtecciónEsInclusión #TrumpDesbloqueaVenezuela pic.twitter.com/r6MqTxN5eA — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) June 22, 2019

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge