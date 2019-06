US Senator Rick Scott blasted Russian President Putin’s Complicit support for Nicolás Maduro’s regime in Venezuela, saying that Putin is a „co-conspirator“ in Maduro’s human rights abuses. (atlanticcouncil.org)

US Senator Condemns Putin’s Complicit Role in Venezuela

US Senator Rick Scott blasted Russian President Putin’s Complicit support for Nicolás Maduro’s regime in Venezuela, saying on June 20 that the Russian president is a „co-conspirator“ in Maduro’s human rights abuses.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/us-senator-condemns-putin-s-complicit-role-in-venezuela

