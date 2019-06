Eigentlich wollte Donald Trump am Donnerstagabend mit einem Militärschlag auf den Abschuss einer amerikanischen Drohne durch Iran reagieren.

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/trump-bricht-militaeraktion-gegen-iran-laut-new-york-times-ab-16246891.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge