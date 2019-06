Eine wichtige Kampagne in der nächsten Woche: Über den deutschen US-Stützpunkt Ramstein steuern US-Piloten tödliche Einsätze von Kampfdrohnen. Ramstein ist das Drehkreuz für völkerrechtswidrige Angriffskriege und fast 5.000 Hinrichtungen in Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Syrien und Afrika. Unterstütze die Proteste gegen den Drohnenkrieg von deutschem Boden mit deiner Unterschrift oder beteilige dich an den Protesten vor Ort vom 23. bis 30. Juni.

https://www.ramstein-kampagne.eu/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge