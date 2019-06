Die erbärmlichen Tiefpunkte der Flüchtlingsabwehr (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Scharfe Kritik an der deutsch-europäischen Flüchtlingsabwehr haben zum gestrigen Weltflüchtlingstag der Europarat sowie mehrere große internationale Menschenrechtsorganisationen geübt. Es könne nicht angehen, dass Privatpersonen, die Seenotrettung auf dem Mittelmeer betrieben, konstant mit „administrativen und juristischen Verfahren schikaniert“ würden, erklärt die Menschenrechtsbeauftragte des Europarats. Die NGO Ärzte ohne Grenzen beklagt „erbärmliche neue Tiefpunkte“ in der Flüchtlingsabwehr der EU: Die Union sei in eine Art „Unterbietungswettbewerb“ hinsichtlich humanitärer Standards eingetreten. Von einem „inakzeptablen Skandal“ spricht Amnesty International. Dem Protest schließen sich inzwischen auch Teile der großen christlichen Kirchen an. Hat Papst Franziskus schon vor Jahren Stellung gegen die Abwehrpraktiken der EU bezogen, so erklärt nun auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland in einem neuen Appell: „Die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung muss ein Ende haben. Jetzt!“ Hinzu kommen mehrere Strafanzeigen vor internationalen Gerichten.

