Zweiter Weltkrieg: Das US-Militär zerstörte 66 japanische Städte, bevor es plante, die gleiche Anzahl sowjetischer Städte auszulöschen – von Shane Quinn (Global Research)

Das Ausmaß der Zerstörung, die das US-Militär Japan im Zweiten Weltkrieg zugefügt hat, ist bis heute nicht allgemein bekannt. Als Vergeltungsmaßnahme für den Angriff auf Pearl Harbor, bei dem fast 2.500 Amerikaner ums Leben kamen, begannen US-Flugzeuge am Nachmittag des 18. April 1942 mit dem Entladen von Bomben auf Japan. Sie griffen die Hauptstadt Tokio und fünf weitere Großstädte an: Yokohama, Osaka, Nagoya und Kobe und Yokosuka.

An diesem Eröffnungsangriff auf japanisches Territorium, bekannt als „Doolittle Raid“, nahmen lediglich 16 mittelschwere US-B-25-Bomber teil, die etwa 50 Japaner töteten und dabei insgesamt nur geringen Schaden anrichteten. Die Luftangriffe stellten für die Regierungschefs in Tokio jedoch eine Verlegenheit dar und versetzten der japanischen Denkweise einen schweren psychologischen Schlag. Ausserdem konnte keins der us-amerikanischen B-25-Flugzeuge abgeschossen. Es war ein Zeichen der kommenden Dinge.

Mit dem Ablauf von Monaten bis zu Jahren nahm die Zerstörung um ein Vielfaches zu. Bis zum 15. Juni 1945 waren 66 japanische Städte von der Luftwaffe der US-Armee durch Brandbombenangriffe vernichtet worden, hauptsächlich durch die neuen viermotorigen schweren B-29-Bomber.

Die Zahl der hier zerstörten japanischen Ballungsräume entsprach genau der Zahl, die das Pentagon Mitte September 1945 bei der Festlegung der Pläne zur Vernichtung der Sowjetunion zusammenstellte. Tatsächlich sollten 66 sowjetische Städte – mit insgesamt 204 Atombomben vernichtet werden – weniger als zwei Wochen nach der Unterzeichnung der Kapitulationsbedingungen durch japanische Vertreter am 2. September 1945 und dem endgültigen Abschluss des Zweiten Weltkriegs

In Bezug auf Atomangriffsvorschläge gegen das Japanische Reich gab General George Marshall, Stabschef der US-Armee, 1954 bekannt, dass

„In den ursprünglichen Plänen für die Invasion Japans wollten wir neun Atombomben für drei Angriffe einsetzen.“

Kurz vor Hiroshima verfügte das Pentagon jedoch über weniger als ein halbes Dutzend A-Bomben.

Der erste Nuklearangriff der Welt wurde am 6. August 1945 um 8:15 Uhr Ortszeit in Hiroshima mit einer 15-Kilotonnen-Bombe ausgelöst, abgeworfen aus einem B-29-Flugzeug. Nach einem Sturz von 44 Sekunden detonierte die Atomwaffe „Little Boy“ direkt über dem Shima-Krankenhaus im Stadtzentrum von Hiroshima. Das Krankenhaus verwandelte sich sofort in Asche, mitsamt all seiner Ärzte, Krankenschwestern und Patienten. In der Umgebung wurden Dutzende weiterer Krankenhäuser, Schulen und historischer Gebäude dem Erdboden gleichgemacht.

Zehntausende Menschen wurden sofort getötet, während die Bodentemperaturen vorübergehend auf zwischen 3.000 und 4.000 Grad Celsius anstiegen. Von den Menschen, die sich innerhalb von zwei Kilometern vom Sprengpunkt der Bombe befinden, waren innerhalb eines Jahres (bis zum 10. August 1946) 112.000 gestorben.

Weitere Tausende wurden durch Strahlenvergiftung und schwere Verbrennungen getötet, unter denen, die sich auf Hunderten von Metern jenseits des Radius von zwei Kilometern befanden. Die Mehrheit der Toten und Sterbenden waren Zivilisten, Männer, die zu alt oder zu krank waren, um bei den Streitkräften zu dienen, sowie eine große Anzahl von Frauen und Kindern.

Hiroshimas lebenswichtige Waffen- und Produktionskomplexe, die entlang der Peripherie der Stadt verstreut lagen, blieben völlig unbeschädigt. Diese Anlagen machten 74% ihrer gesamten Industrieproduktion aus. Hiroshimas entscheidender Hafen und militärischer Einstiegspunkt im Ota-Delta waren ebenfalls unversehrt. Fast 95% der Hiroshima-Fabrikarbeiter waren nach der Explosion unverletzt.

Als Präsident Harry Truman wenige Stunden später von der Atombombe hörte, lobte er sie als „das Größte in der Geschichte“ und „einen überwältigenden Erfolg“.

Drei Tage später, am 9. August, wurde Nagasaki um 11.02 Uhr Ortszeit mit einer technisch ausgefeilteren 21-Kilotonnen-Atombombe angegriffen, die über dem Zentrum der Stadt abgeworfen wurde. Wie bei Hiroshima hat auch der Bombenanschlag auf Nagasaki die meisten kriegführenden Industrien der Stadt unversehrt gelassen.

Diese „Fat Man“ -Bombe tötete weitere Zehntausende; darunter viele Hunderte von Schulkindern und bewirkte die Zerstörung der wichtigsten Krankenhäuser, Kathedralen, Tempel und Schulen der Stadt. Die medizinischen Einrichtungen in Hiroshima und Nagasaki wurden dezimiert, was die Zahl der Todesopfer erheblich erhöhte.

Die Unterstützung Washingtons für Atomangriffe wurde von den westlichen Medien fast ausnahmslos aktzeptiert. Von 595 Zeitungsredaktionen, die über die Atomexplosionen von Anfang August bis Ende Dezember 1945 geschrieben wurden, sprachen sich weniger als 2% gegen Angriffe aus, bei denen mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen.

Die Presse unterstützte auch nachdrücklich die Feuerstürme auslösenden Luftangriffe auf deutsche und japanische Städte, da die Medien „mehr Bombenangriffe auf zivile Ziele“ gefordert hatten und sogar Luftangriffe auf Militär- und Industriegebiete kritisierten. Zum Beispiel lobte das New Yorker Time Magazine die Vernichtung von Tokio, bei der rund 100.000 Menschen starben, als „ein Traum wurde wahr … richtig entzündet, japanische Städte werden wie Herbstlaub brennen“.

Obwohl Japans hartnäckige Militaristen vorschlugen, bis zum letzten Mann zu kämpfen, waren ihre politischen Führer gezwungen, am 15. August 1945 die Kapitulation anzukündigen, als ihnen weitere Atomangriffe drohten. General Leslie Groves, der das A-Bomben-Projekt der USA leitete, teilte General Marshall am 10. August 1945 mit, dass eine weitere Plutoniumwaffe vom Nagasaki-Typ „auf dem Ziel“ und „nach dem 24. August 1945“ einsatzbereit sei.

Die Kriegserklärung der UdSSR gegen Japan am Abend des 8. August 1945 beeinflusste auch Tokios Kapitulation. in den folgenden Tagen rückte die Rote Armee wie ein heißes Messer durch Butter gegen Japans Elitearmeen durch die Mandschurei vor. Ein weiterer Faktor war die am 11. August 1945 übermittelte us-amerikanische Garantie, dass Kaiser Hirohito – eine gottähnliche Institution in Japan – seine Rolle nach der Kapitulation fortsetzen könnte, obwohl er keine wirkliche Macht haben würde.

Kurz nach dem ersten Atomangriff schätzte Japans Chefkabinettssekretär Hisatsune Sakomizu, dass sein Landhöchstens noch zwei Monate durchhalten könne: bis Oktober 1945. Japan war lange Zeit in der Luft geschlagen worden, auch zu See, während seine Importe von Rohöl, Gummi und Eisenerz existierten nicht mehr stattfinden konnten. Japanische Truppen wurden aus Birma und dem gesamten pazifischen Raum vertrieben.

Hochrangigen Persönlichkeiten wie Admirals Chester Nimitz (Kommandeur der Pazifischen Flotte) und William Leahy (Stabschef von Truman) zufolge würde die anhaltende, lähmende Seeblockade Japans in Verbindung mit konventionellen Luftangriffen Japans Kapitulation innerhalb weniger Wochen bewirken und damit jegliche US-Landinvasion oder Atombomben unnötig machen. Die A-Bomben wurden in Wirklichkeit als Warnsignal an die Sowjetunion abgeworfen, dem neuen und langfristigen Feind der USA, wie US-General Groves im März 1944 hervorhob.

Durch nichtnukleare Bombenangriffe wurde die Zerstörung von Dutzenden von Japans Ballungsgebieten von Generalmajor Curtis LeMay überwacht, der sich zunehmend mörderischer Taktiken bediente. Es sei jedoch daran erinnert, dass der japanische Militärapparat besonders sadistisch und brutal war und Gräueltaten bereits vor dem Zweiten Weltkrieg begangen hatte.

Dennoch waren es japanische Zivilisten, die Hauptopfer der us-amerikanischen Militärmacht wurden. Am 30. Mai 1945 prahlte LeMay auf einer Pressekonferenz öffentlich, dass US-Luftangriffe eine Million Japaner oder mehr getötet hätten.

Bis zum Sommer 1945 waren über neun Millionen japanische Staatsbürger obdachlos, die meisten flohen in ländliche Gebiete. Kurz vor den Atomexplosionen waren 969 japanische Krankenhäuser bei us-amerikanischen Luftangriffen zerstört worden.

Fast vier Jahre zuvor beruhte Japans scheinbar „unprovozierter und verhängnisvoller Angriff“ auf den US-Marinestützpunkt in Pearl Harbor auf Hawaii – wie Präsident Franklin D. Roosevelt es beschrieb – auf eigentlich begründeten Befürchtungen. Fünf Monate vor dem japanischen Überfall am 7. Dezember 1941 hatte Washington seine schweren B-17-Bomber in wachsender Zahl auf die US-Stützpunkte im Pazifik wie Pearl Harbor sowie auf die Clark Air Base und den Del Monte Airfield auf den Philippinen verlegt .

Ab Mitte 1941 wurde die Hälfte der us-amerikanischen Großbomber vom Atlantik in Richtung Osten verlagert, was den japanischen Strategen nur allzu bewusst war.

Die Gründe für diesen militärischen Aufbau waren Ende 1940 von der berühmten us-amerikanischen Vorkriegsplanerin und Air Force General Claire Chennault dargelegt worden, die erklärte, wie die B-17 „das industrielle Herz des Imperiums mit einer Feuerbombe ausbrennen lassen könnte mit Angriffe auf die wimmelnden Bambusameisenhaufen von Honshu und Kyushu “. Präsident Roosevelt war „einfach entzückt“, als er von diesem Plan hörte.

Ungeachtet des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor wären die USA ohnehin in Kürze in den Krieg gegen Japan eingetreten, weil beide Staaten bereits 1941 große Rivalen mit inkompatiblen Ambitionen in den großen Regionen Asiens und des Pazifiks waren. Am 15. November 1941, drei Wochen vor Pearl Harbor, teilte US-General Marshall Reportern in einem „Off-the-Record-Briefing“ mit, US-Flugzeuge würden „die Papierstädte Japans in Brand stecken. Es wird kein Zögern geben, Zivilisten zu bombardieren.“

Ein Jahr zuvor, am 19. Dezember 1940, bewilligte Roosevelt Militärhilfen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar für China, Japans traditionelle Nemesis, einschließlich des Geschenks von Flugzeugen. 25 Millionen Dollar im Jahr 1940 entsprechen heute fast einer halben Milliarde Dollar. Am 11. März 1941 unterzeichnete der US-Präsident das Lend-Lease-Gesetz, ein Programm, das den Chinesen – und auch anderen Nationen wie Großbritannien, der Sowjetunion und Frankreich -, die dem imperialen Japan alles andere als wohlwollend gegenüberstanden, weiteres Material zur Verfügung stellte.

Viele Monate lang hatte Roosevelt gegen Japan Sanktionen verhängt und ein Embargo verhängt, etwa als Reaktion auf Tokios Besetzung des nördlichen Französisch-Indochina im September 1940, die den Interessen der USA in der Umgebung schadete.

Am 26. Juli 1941 fror Roosevelt das gesamte japanische Vermögen in Aden USA ein, eine drastische Politik, die einer Erklärung des Wirtschaftskrieges gegen Japan über vier Monate vor Pearl Harbor gleichkam. Roosevelts Aktion hat Japan unglaubliche 90% seiner Ölimporte gekostet und 75% seines Außenhandels zunichte gemacht.

Innerhalb weniger Tage waren die Japaner gezwungen, in ihre knappen Ölreserven anzugreifen, die bis Januar 1943 aufgebraucht gewesen wären, falls Japan keine weiteren Militärinvasionen unternommen hätte.

Es gab nur wenige Gegener, die es mit der Grausamkeit der japanischen Soldaten aufnehmen konnten, berühmt für ihre Grausamkeit. Tokios Kriegsplaner richteten ihren hungrigen Blick auf noch verheerendere Eroberungen und begannen sich gegen die rohstoffreichen Staaten Burma, Philippinen, Malaya, Singapur und Niederländisch-Ostindien (Indonesien) aufzustellen, Länder die jeweils in der ersten Hälfte des Jahres 1942 erobert werden sollten .

Mit fortschreitendem Krieg und dessen langsamen Wende war es der Terrorkrieg der westlichen Alliierten gegen zivile Gebiete, der nicht nur als Kriegsverbrechen eingestuft wurde, auch ein düsterer Fehlschlag bei dem Versuch, den Konflikt rasch zum Abschluss zu bringen.

Diese völlig unmoralischen Strategien, für die niemand zur Rechenschaft gezogen wurde, verlängerten den Zweiten Weltkrieg. Die lang gehegte Idee, dass blutgetränkte Luftangriffe die Moral der Menschen zerschlagen und sie zum Aufstand gegen ihre Führer zwingen würden, war reine Phantasie.

Im Sommer 1945 waren die japanischen Zivilisten mehr daran interessiert, Lebensmittel zu finden, wobei die Nation aufgrund der Seeblockade seitens der USA allmählich verhungerte. Darüber hinaus wäre jeder Rebellionsversuch sofort von Japans Militärpolizei, dem gefürchteten Kenpeitai, niedergeschlagen worden.

Die westlichen Führer haben es versäumt, die Lehren aus dem Blitzkrieg gegen Grossbritannien in den frühen 1940er Jahren zu ziehen, der dazu führte, dass die Moral der britischen Öffentlichkeit gestärkt und nicht geschwächt. Diese Realität wurde der Wehrmachtshierarchie in Deutschland bald klar; aber scheinbar nicht den Führern wie Winston Churchill, der sich noch im Februar 1945 für die sinnlose Vernichtung mittelalterlicher Städte wie Dresden einsetzte.

Durch die Bombenagriffe auf Frauen und Kinder blieben die deutschen und japanischen Kriegsmaschinerien weitgehend unbehelligt. Der Rüstungsminister der Nationalsozialisten, Albert Speer, war zeitweise verblüfft über die Lufttaktik der Alliierten gegen Deutschland, die oft die Industrieregionen des Reiches zu vermeiden schien.

Im Laufe des Jahres 1944 überwachte Speer, sehr zu Hitlers Freude und dessen Erstaunen, tatsächlich eine Zunahme der deutschen Flugzeug- und Panzerproduktion, was Angriffe wie die Ardennenoffensive im Dezember 1944 ermöglichte.

Die Realität hinter den Luftbomben ist anderen wie LeMay und seinem englischen Amtskollegen Arthur „Bomber“ Harris entgangen. Nachdem alles vorbei war, gab Harris in seinen Memoiren zu, dass sich die Strategie, die den Angriffen auf städtische Standorte zugrunde lag, als „völlig unklar erwiesen hat“; und dass die alliierten Führer ihre Piloten früher und häufigerdie Bombardierung von Fabriken, Kommunikationssignalen und Transportlinien befohlen hätten sollten, was das nationalsozialistische Deutschland und das imperiale Japan bereits vor 1945 erledigt hätte.

Während LeMay über die Massentötung von Japanern sprach, und ebenfalls über die mehr als 3,5 Millionen Häuser die zerstört wurden, erwähnte er nicht, dass Mitte 1945 ein Großteil der japanischen Infrastruktur noch unberührt war. Wie beispielsweise auch die sehr wichtige Fährverbindung zwischen Hokkaido und Honshu, und wie unglaublicherweise auch das Schienennetz bis August 1945 unversehrt blieb und auch einige Industriegebiete. Ziele an den LeMays B-29 Bomber ganz offenbar vorbeigeflogen waren.

