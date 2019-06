USA erwägen nach Angaben diplomatischer Quellen gezielte militärische Schläge gegen den Iran. Nukleareinrichtungen im Visier (RT)

Seit Freitag bespricht sich das Weiße Haus mit Oberbefehlshabern, Vertretern des Pentagon und Beratern des US-Präsidenten Donald Trump. In Betracht gezogen werden nach Angaben von UN-Quellen gezielte Angriffe auf Einrichtungen, die im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklearprogramm stünden.

Ein nicht benannter westlicher Diplomat sagte gegenüber der israelischen Tageszeitung Maariw:

Die Bombardierungen werden massiv, aber auf ein bestimmtes Ziel begrenzt sein.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/89343-usa-planen-taktische-angriffe-im-iran/

