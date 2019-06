US-Präsident Donald Trump scheint die Iran-Politik seiner Regierung nicht unter Kontrolle zu haben und sollte seinen nationalen Sicherheitsberater John Bolton feuern, sagte die Sonderberaterin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in einem RT-Interview.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/89319-sonderberaterin-von-mogherini-trump-sollte/

