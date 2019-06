Nach dem Rücktritt des Direktors des Jüdischen Museums in Berlin, Peter Schäfer, haben 45 jüdische Gelehrte aus Israel, Europa und den USA diesem ihre Unterstützung bekundet. Sie befürchten „eine zunehmende Zensur der Meinungsfreiheit und die abnehmende Möglichkeit, Regierungspolitik zu kritisieren“.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20190619325266572-juedische-gelehrte-zensur-vorwuerfe/19.06.2019

