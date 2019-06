Earlier on Wednesday, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said the date of Maduro’s visit to Russia remained uncertain.

Caracas and Moscow are working together to organize a visit of Venezuelan President Nicolas Maduro to Russia, Venezuela’s Ambassador in Moscow Carlos Rafael Faria Tortosa told Sputnik on Wednesday.

https://sptnkne.ws/mGpb

