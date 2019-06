Das Pentagon geht laut Paul J. Selva, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Generalstabs der US-Streitkräfte, davon aus, dass die Anwendung militärischer Gewalt gegen den Iran einen Konsens der Weltgemeinschaft erfordern würde. Jedoch behält sich die USA das Recht vor, eigene Maßnahmen zu ergreifen, sollte Teheran US-Bürger oder Objekte angreifen.

https://de.sputniknews.com/politik/20190619325265943-letzte-warnung-usa-bedingungen-militaeraktionen-gegen-iran/

