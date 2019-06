Schätzungen laut des neusten Berichts des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-06/yb19_summary_eng_1.pdf

USA 6185

Russland 6500

Frankreich 300

Großbritannien 200

China 290

Pakistan 150-160

Indien 130-140

Israel 80-90

Weltweit 13900

