Berliner Bündnis „Hände weg von Venezuela“ KUNDGEBUNG Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor – Sa 22. Juni 14-16 Uhr

Wöchentliche Kundgebung vor dem Brandenburger Tor:

Venezuela wird angegriffen. Eine von den USA angeführte und von den meisten Staaten der Europäischen Union einschließlich Deutschland willig unterstützte Allianz hat sich völkerrechtswidrig den Sturz der vor gut einem Jahr demokratisch gewählten Regierung des Präsidenten Nicolás Maduro zum Ziel gesetzt. Sie setzt dabei auf die reaktionärsten Politiker der Opposition in Venezuela, die sich dieser Aggression als willfährige Marionetten zur Verfügung gestellt haben. Diese Allianz setzt auf die Wirkung von Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade und Sanktionen. Beispiele sind die Sperrung venezolanischer Konten und Goldreserven und die völkerrechtswidrige Aneignung venezolanischen Eigentums im Ausland. Diese Destabilisierungspolitik zielt auf das Leiden der Bevölkerung Venezuelas als Mittel zum Zweck. Dies ist nach der Genfer Konvention ein Kriegsverbrechen.

weitere Infos hier: http://haendewegvonvenezuela.net

Das Coop Antikriegscafe ist Mitglied des Bündnisses „Hände weg von Venezuela“

und unterstützt die internationale Initiative:



„World Beyond War – Eine Welt jenseits von Krieg“

– initiert von Antikriegsaktivisten aus den USA

inzwischen weltweit zahlreiche Unterstützer:

http://www.worldbeyondwar.org/find-great-organizations-near/

Über 75.000 Personen und 500 Organisationen aus 175 Ländern haben

die Grundsatzerklärung von World Beyond War bereits unterzeichnet.

„Wir verstehen, dass Kriege und Militarismus uns weniger sicher machen anstatt uns zu schützen, dass sie Erwachsene und Kinder töten, verletzen und traumatisieren, die natürliche Umwelt schwer schädigen, Bürgerrechte erodieren, unseren Volkswirtschaften schaden und Ressourcen von lebensbejahenden Aktivitäten abziehen. Wir verpflichten uns dazu, uns für gewaltfreie Bemühungen zu engagieren und diese zu unterstützen, mit dem Ziel, alle Kriege und Kriegsvorbereitungen zu beenden und einen nachhaltigen und gerechten Frieden zu schaffen.“

Hier kann man ebenfalls unterzeichnen: https://worldbeyondwar.org/personen

Als Organisation hier unterzeichnen: https://worldbeyondwar.org/organisationen

