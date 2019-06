US-Außenminister Mike Pompeo hat die iranische Regierung gewarnt, dass nur ein einzelner Tod eines einzelnen US-amerikanischen Soldaten zu einer sofortigen militärischen Reaktion vonseiten Washingtons führen wird. Dies teilt die US-amerikanische Zeitung „The Washington Post“ unter Berufung auf eigene Quellen mit.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190619325266158-tod-militaers-usa-drohen-iran-sofortiger-antwort/

