AUFKLÄRUNG GEFORDERT. »Direkte Linie« zum Mord Lübcke-Attentat: Sondersitzung im Bundestag, zwei Lesarten in der CDU (junge welt)

Nicht allen CDU-Mitgliedern dürfte der inzwischen gelöschte Tweet von Max Otte zur »Hetze« gegen Rechte gefallen haben

Max Otte, Mitglied des rechtskonservativen CDU-Flügels »Werteunion« und Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, hatte zunächst getwittert, der »Mainstream« habe jetzt »eine neue NSU-Affäre und kann hetzen. Es sieht so aus, dass der Mörder ein minderbemittelter Einzeltäter war, aber die Medien hetzen schon jetzt gegen die ›rechte Szene‹, was immer das ist«.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/357036.aufkl%C3%A4rung-gefordert-direkte-linie-zum-mord.html

