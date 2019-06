24. und 25. Juni: „Beispiellos, historisch“: USA, Russland und Israel beraten auf Gipfel in Jerusalem über Sicherheit in Nahost

Bei einem Gipfel in Jerusalem wollen Sicherheitsberater der USA, Russlands und Israels kommende Woche über die Lage in Nahost sprechen. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem „beispiellosen, historischen Treffen“.

Nikolai Patruschew (Russland), John Bolton (USA) und Meir Ben-Schabat (Israel) – das sind die namhaften Teilnehmer des Treffens in der israelischen Hauptstadt, berichten russische Medien. Es soll am 24. und 25. Juni stattfinden. Ein Sprecher Netanjahus konnte die genauen Daten am Mittwoch zunächst nicht bestätigen.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/mGfZ

