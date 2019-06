Heike Hänsel: Bundesregierung muss angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Krise in #Venezuela umgehend auf ein Ende der Sanktionen drängen, die nach Expertenmeinung eine wachsende Anzahl von Menschenleben fordern.

Die #Bundesregierung muss angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Krise in #Venezuela umgehend auf ein Ende der Sanktionen gegen das südamerikanische Land drängen, die nach Expertenmeinung eine wachsende Anzahl von Menschenleben fordern. Angesichts der aggressiven US-Politik sind Nothilfen über internationale Organisationen dringend notwendig, dafür müssen endlich auch versprochene deutsche Gelder freigegeben werden.

Vor allem die #Sanktionen der #USA zielen offen darauf ab, das ohnehin krisengebeutelte Land weiter in den Ruin zu treiben, indem die Trump-Führung durch völkerrechtliche Sanktionen außerhalb des UN-Systems gezielt die venezolanische Exportindustrie und sogar staatliche Nahrungsmittelprogramme angreift. Die Bundesregierung macht sich an dieser inhumanen Strategie mitschuldig, wenn sie weiter schweigt und untätig bleibt. Beim heutigen Außenministertreffen in Luxemburg müssen daher auch Berichte – etwa des in Washington ansässigen Think-Tanks CEPR – diskutiert werden, nach denen die US-#Strafmaßnahmen seit 2017 mindestens 40.000 #Todesfälle provoziert haben.

Die von der Bundesregierung zugesagten fünf Millionen Euro müssen nun umgehend für #Nothilfen internationaler Organisationen in Venezuela freigegeben und im Rahmen eines #EU–#Hilfsprogramms aufgestockt werden. (Foto: Verteilung staatlicher Nahrungsmittelhilfen in Venezuela, via venezuelanalysis.com)

