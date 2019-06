Gedenken an die Opfer des Uranwaffeneinsatzes 20 Jahre nach dem Nato-Überfall auf Jugoslawien

Unter dem verbindenden Gedanken, Krieg zu verhindern und Uranwaffen zu verbieten, sprachen Anja Mewes von der Friedensglockengesellschaft, Prof. Manfred Mohr von der ICBUW, Lucas Wirl von der IALANA und Daniela Weiß vom IUFF Berlin.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch den Schauspieler und Regisseur Gojko Mitic, der seine Wurzeln in Serbien hat. Zum Abschluss der Veranstaltung hatten alle Teilnehmenden die Möglichkeit mit dem Glockenschlag der Weltfriedensglocke ein hörbares Zeichen für eine atomwaffenfreie Welt zu setzen.

Kamera, Ton, Schnitt: Alexej Stoljarow

https://youtu.be/Fv16cDdXiHM

