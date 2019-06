Man erlebe gewissermaßen den Countdown für den Versuch, einen Kriegsgrund zu finden, sagte Lüders im Deutschlandfunk.

weiterlesen hier:

https://www.deutschlandfunk.de/angriffe-im-golf-von-oman-lueders-nennt-verhalten-der-us.1939.de.html?drn%3Anews_id=1017476&fbclid=IwAR0omuFY1ZPqEWhrDCvFu7jxtVFr2-faVQWP9AsVEr1IjtEn7c9fvMtJcH4

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge