Werbe-Kampagne von World Beyond War gegen US-Truppen in Shannon während des Trump-Besuchs in Irland „blockiert“

Einer Antikriegsorganisation aus den USA wurde die Erlaubnis verweigert, während Donald Trumps Irland-Besuch Werbung mit dem Slogan „US-Truppen raus aus Shannon“ auf Plakaten in Limerick zu platzieren.

JCDecaux Ireland, Teil einer multinationalen Außenwerbeagentur, erklärte gegenüber World Beyond War (WBW), der Slogan verstoße gegen die Politik des Unternehmens, keine Kampagnen religiöser oder politisch sensibler Natur zu zeigen. JCDecaux erklärte sich damit einverstanden, ein alternatives Poster mit einer Taube und den Worten „Frieden, Neutralität, Irland“ auszustellen, aber die World Beyond War hat das alternative Format nicht aktzeptiert.

David Swanson, Direktor von WBW, erklärte, er sei bereit gewesen, mindestens 5.000 US-Dollar (4.500 Euro) seiner Spendengelder für seine irische Plakatkampagne auszugeben, aber kein Unternehmen würde sich bereit erklären, Platz für seine „US-Truppen aus Shannon“ -Plakat zu vermieten.

Swanson, der für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, sagte, World Beyond War (WBW) habe die Kampagne zur Förderung einer internationalen Friedenskonferenz geplant, die im Oktober in Limerick stattfindet. Obwohl die Kampagne mit dem Treffen des US-Präsidenten mit Leo Varadkar, dem Verteidigungsminister, auf dem Flughafen von Shannon zusammenfiel, sagte Swanson, die Kampagne sei nicht für diese Veranstaltung vorgesehen.

Obwohl die WBW-Plakatkampagne nicht fortgesetzt wurde, hängten Tarak Kauff und Ken Mayers, Mitglieder von Veterans for Peace in den USA, zum Zeitpunkt des Besuchs ein Transparent an eine Straßenbrücke in der Nähe des Flughafens. Es lautete: „Respektiere die irische Neutralität. US-Kriegsmaschine raus aus Shannon. “

„Umfragen zeigen, dass beeindruckende 82% der irischen Wähler sagen, Irland sollte in jeder Hinsicht ein neutrales Land bleiben“, sagte Swanson, Radiomoderator und Autor. „Aber Irland bleibt nicht in allen Belangen ein neutrales Land.“

JCDecaux sagte gegenüber der Sunday Times, es sei die Firmenpolitik, „keine Kampagnen politisch sensibler Natur anzunehmen“. Es wurde nicht gesagt, seit wann die Politik besteht. Während der Parlamentswahlen 2016 zeigte eine JCDecaux-Plakatwand in Dublin ein Bild der Labour-Kampagne mit Joan Burton, dem damaligen Parteivorsitzenden, auf dem stand: „Ich werde mich für Familien einsetzen.“ 2012 erschien Anti-Abtreibungswerbung auf einer JCDecaux-Plakatwand mit Aufschriften ein Bild von einem Baby und der Slogan: „Abtreibung zerreißt ihr Leben.“

Die irische Regierung bot den USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 die Nutzung des Flughafens Shannon an. Seitdem sind fast drei Millionen US-Militärangehörige über Shannon als Transitflughafen geflogen.

