Washington: Berichte über Uneinigkeit in US-Regierung sind „subversive Desinformation“ (Video) 

US-Sicherheitsberater John Bolton hat erklärt, bei den vermeintlichen Gerüchten über Unstimmigkeiten innerhalb der US-Regierung handele es sich um subversive Desinformationen aus Staaten wie Russland, China, Nordkorea und dem Iran.

US-Journalisten, die über Zerwürfnisse innerhalb der US-Regierung schreiben, seien „Stenographen dieser Regime“. Das Weiße Haus ist offenbar bemüht, nach außen hin einen geschlossenen Eindruck zu vermitteln. Dabei sind die Probleme und Meinungsverschiedenheiten des Präsidenten mit seinen Mitarbeitern bestens bekannt. Donald Trumps Verschleiß an hochrangigem Personal ist beispiellos.

Moskau reagierte daher ungläubig auf Boltons Aussage. Doch der Sicherheitsberater meint es wohl durchaus ernst.

