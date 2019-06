Venezuela: Fake News vom Vertreter des Putschisten Juan Guaidó in Deutschland, Otto Gebauer (junge Welt)

Das Statement kommt offiziell daher: Unter dem Wappen Venezuelas wendete sich der »Botschafter« des südamerikanischen Landes am Mittwoch über Instagram an die »liebe venezolanische Gemeinde in Deutschland«.

Doch das Kommuniqué ist eine Fälschung. Die Seite, auf der die Nachricht veröffentlicht wurde, wird nicht von der diplomatischen Vertretung Venezuelas in Berlin betrieben, sondern vom Vertreter des Putschisten Juan Guaidó in Deutschland, Otto Gebauer.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/356721.verwirrspiel-am-main-fake-news-im-diplomatenmantel.html

