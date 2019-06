Kriegstreiberei gegen den Iran, Diffamierungen gegen Ostdeutsche und Soli für Iwan Golunow: Vor allem diese Themen boten den Mainstreammedien in dieser Woche Anlass für verzerrende Berichterstattung.

https://de.rt.com/1wv7

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge