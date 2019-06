HaendewegvonVenezuela – Videos und Fotos vom Samstag, den 15.6.2019

Videos und Fotos vom Samstag, den 15.6.2019





#HaendewegvonVenezuela Demo Berlin – Rede vor ARD Hauptstadtstudio 15.6.2019

<https://www.youtube.com/watch?v=zcaRDBtJn8E>

#HaendewegvonVenezuela Demo – Rede vor brit. Botschaft Berlin 15.6.2019

< https://www.youtube.com/watch?v=fLNvycjD2ME >

#HaendewegvonVenezuela Demo Berlin – Rede vor ZDF Hauptstadtstudio 15.6.2019

< https://youtu.be/-VzhlhIBy4U >

#Berlin 15.6. Demo #HandsOffVenezuela #HandsOffIran #FreeAssange

< https://www.youtube.com/watch?v=jlh0nqDKVwY

#Berlin #International #Solidarity #HandsOffIran #HandsOffVenezuela #FreeAssange 15.6.

< https://www.youtube.com/watch?v=NmPxYwWT5nc >

Berlin Demo 15.6 #HaendewegvonVenezuela Rede vor dem Auswärtigen Amt

< https://www.youtube.com/watch?v=cnRpE8SrUmY >

