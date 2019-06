Ex-NATO-Kommandeur Wesley Clark im Kosovo: Russland ist eine Bedrohung für den Balkan – Jeder Zeit könnte Putin eine Krise entfachen. Präsenz der NATO fördert indes Frieden und Stabilität (RT Deutsch)

Der pensionierte US-General Wesley Clark, der 1999 während des völkerrechtswidrigen Angriffs auf das damalige Jugoslawien Oberbefehlshaber des transatlantischen Militärbündnisses war, weilte dieser Tage in der abtrünnigen serbischen Provinz Kosovo. Er nahm an Feierlichkeiten anlässlich des 20. Jahrestags seit dem Einmarsch der NATO-Soldaten in das Kosovo teil. Pristina zelebriert dies als „Befreiung“. Neben ihm waren auch der damalige US-Präsident Bill Clinton und die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright anwesend.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/1wva

