Petition an Trump: Don’t Iraq Iran! Was die USA dem Irak angetan haben, darf nicht auch dem Iran angetan werden! (World Beyond War)

Unterzeichnen Sie diese Petition an den US-Präsidenten Donald Trump:

An US-Präsident Donald Trump:

Ich fordere Sie eindringlich auf, keinen Krieg gegen den Iran zu beginnen und nicht länger zu riskieren, dass dieser Krieg ausgelöst werden könnte . Sie haben die Entscheidung, den Irak anzugreifen, korrekterweise als eine der schlimmsten Entscheidungen in der Geschichte der USA bezeichnet. Was den Iran betrifft, könnte dies noch schlimmer sein.

Ich ermutige Sie, friedlich mit den iranischen Führern zusammenzutreffen, die Kriegsdrohungen einzustellen, und ihre Untergebenen zu entlassen, die auf einen Krieg vorbereiten, die unmenschlichen Sanktionen zu beenden und die US-Truppen aus der Region abzuziehen.

HIER UNTERZEICHNEN:

https://act.rootsaction.org/p/dia/action4/common/public/?action_KEY=13684

