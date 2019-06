Iranischer Außenminister: Kein Wunder, dass USA Schuld für Öltanker-Vorfall auf den Iran schieben (RT Deutsch)

Washingtons Behauptung, Teheran habe den Angriff auf zwei Öltanker durchgeführt, kommt nicht überraschend. Das sagte Irans Außenminister, der davor warnte, dass die USA zu „Plan B“ übergegangen seien, um Irans diplomatische Bemühungen zu sabotieren.

Der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif erklärte, dass die USA „losgesprungen sind, um Anschuldigungen gegen den Iran zu erheben, [ohne] einen Hauch von sachlichen oder Indizienbeweisen“ vorzulegen.

Er beschrieb den Schritt als einen Versuch, Teheran auf der Weltbühne zu dämonisieren und Washingtons einseitige Sanktionen gegen sein Land zu legitimieren.

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/89202-iranischer-aussenminister-kein-wunder-dass/

