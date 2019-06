Brasilien: Wird Gericht das Urteil gegen Lula annullieren? Intercept-Leaks stellen Urteile im Korruptionsfall infrage. Staatsanwälte wollten Wahlsieg der PT verhindern. (amerika21)

Dennoch gehen Teile des Justizapparates auf Abstand zum heutigen Minister für Justiz. Bundesrichter Gilmar Mendes, der keineswegs als PT-Freund gilt, mahnte an, dass „ein Richter keine Ermittlungsbehörde anleiten kann“. Noch am Montag folgte er dem Antrag von Lulas Verteidigung und eröffnete ein Verfahren, um eine mögliche Freilassung des Ex-Präsidenten zu prüfen. Im Dezember 2018 hatte er dies verhindert. Nun wird am 25. Juni die 2. Kammer des STF darüber verhandeln, ob Moro befangen war. Wenn die Richter dem Antrag Lulas folgen, könnten alle Entscheidungen Moros in Verfahren gegen Lula annulliert werden.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/06/227607/intercept-leaks-urteil-gegen-lula-moro

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge