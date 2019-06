Beweise à la USA. Kriegsgefahr steigt: Washington macht Iran für Angriff im Golf von Oman verantwortlich. Nebulöse Belege für Anschuldigungen (junge Welt)

Die US-Regierung macht Iran für die Angriffe auf zwei Tanker verantwortlich, die am Donnerstag morgen im Golf von Oman stattfanden. Mit dieser Aussage eröffnete Außenminister Michael »Mike« Pompeo am Donnerstag nachmittag eine Pressekonferenz in Washington. Er fuhr fort: »Diese Einschätzung gründet auf nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, auf den verwendeten Waffen, auf dem Niveau der Erfahrung, das zur Durchführung einer solchen Operation erforderlich ist, und auf ähnliche iranische Schiffsangriffe in jüngster Zeit.«

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/356709.usa-gegen-iran-beweise-%C3%A0-la-usa.html?fbclid=IwAR2UvbfufqH70S1F_B0ocn38QwVGhSmU4X6T3KyVt42srQEl3-xs-_AD9DI

