Neue US-Drohnenbasis in Niger

Start- und Landebahn des neuen US-Drohnenflugplatzes bei Agadez in Niger ist fertig aber von der Regierung des Staates Niger noch nicht für Drohneneinsätze freigegeben.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP06819_140619.pdf )

