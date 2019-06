IMI-Studie: Bundeswehr Rechtes Netzerk: Hannibal-Komplex

1.) IMI-Studie: Der Hannibal-Komplex: Ein militantes, rechtes Netzwerk

in Bundeswehr, Geheimdiensten, Polizei, Justiz und Parlamenten

Die Meldungen über rechte Vorfälle in der Bundeswehr reißen nicht ab. Es

ist allerdings noch viel schlimmer als befürchtet, denn auch wenn die

Bundesregierung es leugnet, es spricht alles dafür, dass ein

dichtmaschiges rechtes Netzwerk in der Truppe existiert.

Die soeben veröffentlichte Studie beschreibt die wesentlichen Akteure

und Querverbindungen dieses Netzes. Ein großes Dankeschön an den Autor,

der sich mit großem Zeitaufwand in den die Recherche dieses braunen

Sumpfes geworfen hat, der endlich trockengelegt gehört!

IMI-Studie 2019/04

Der Hannibal-Komplex

Ein militantes, rechtes Netzwerk in Bundeswehr, Geheimdiensten, Polizei,

Justiz und Parlamenten

https://www.imi-online.de/2019/06/13/der-hannibal-komplex/

Luca Heyer (13. Juni 2019)

Einleitung

Seit 2017 tauchen immer neue Details über ein militantes, rechtes

Netzwerk in der Bundeswehr auf, das Waffendepots anlegte, Feindeslisten

anfertigte und sich auf die Ermordung politischer Gegner*innen an einem

„Tag X“ vorbereitete. Der Focus berichtete von einem konspirativen

„Netzwerk aus circa 200 ehemaligen und aktiven Bundeswehrsoldaten“. In

diesem Zusammenhang fällt immer wieder das Stichwort „Schattenarmee“ –

und das wohl zu Recht. Ein ehemaliger Elitesoldat des Kommando

Spezialkräfte (KSK), der für dieses Netzwerk angeworben werden sollte,

schätzt, es handle sich um einen „harten Kern von 80 bis 100 Personen“,

der Waffenlager angelegt habe. Das Netzwerk besteht aus mehreren Zellen,

die durch verschiedene Chatgruppen, den Verein UNITER e.V. und dessen

langjährigen Vorstand André S. (Deckname: „Hannibal“) miteinander

verbunden sind. Und das ist womöglich nur die Spitze des Eisbergs.

Im Zentrum des Netzwerkes steht André S., ein ehemaliger Elitesoldat.

Als Führungsperson des Vereins UNITER und Administrator diverser

Chatgruppen stand André S. in direktem Kontakt zu sämtlichen

Protagonisten des Netzwerks. Darunter fallen der unter Terrorverdacht

stehende Soldat Franco Albrecht, eine Gruppe von rechten Preppern und

Reservisten in Mecklenburg-Vorpommern und der baden-württembergische

Verfassungsschützer Ringo M., ein ehemaliger Polizist, der in der selben

Polizeieinheit wie das NSU-Opfer Michele Kiesewetter gearbeitet hat.

Nach Ansicht der Bundesregierung ist das rechte Netzwerk, das auch als

Hannibal-Komplex bezeichnet wird, kein Netzwerk, sondern eine Serie von

Einzelfällen. Im Folgenden wird gezeigt, dass es sich keineswegs um

Einzelfälle handelt, sondern um ein weit verzweigtes, gut organisiertes

und hochgefährliches Netzwerk.

Im Fazit werden verschiedene Theorien zu den Hintergründen des Netzwerks

vorgestellt.

Gesamte Studie zum download:

https://www.imi-online.de/2019/06/13/der-hannibal-komplex/

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung

1. André S. und UNITER

1.1 André S.

1.2 Warnung vor Razzien durch den MAD?

1.3 UNITER

1.4 Lazarus-Union

1.5 Paramilitärische Trainings

1.6 Umzug in die Schweiz

1.7 Chatgruppen

2. Franco Albrecht

2.1 Pistole am Wiener Flughafen

2.2 Anschlagspläne als falscher Asylsuchender

2.3 Verbindung zu UNITER

2.4 Albrechts Komplizen

2.5 Strafverfahren in der Schwebe

3. Prepper-Zelle im Reservistenverband Mecklenburg-Vorpommern

3.1 Vorbereitung für den Tag X

3.2 Köpfe der Prepperzelle: Jan-Hendrik H.

3.3 Köpfe der Prepperzelle: Haik J.

3.4 Weitere Durchsuchungen

4. UNITER und die BFE 523

4.1 Ringo M.

4.2 Thomas B.

4.3 Sicherheitsfirma SOTCON

4.4 UNITER als deutsches Blackwater?

4.5 KKK-Zelle mit Bezügen zum NSU

5. Fazit: Ein gefährliches Netzwerk

5.1 Bewaffnet und gut vernetzt

5.2 Bundesregierung leugnet Netzwerk

2.) Ausdruck – Das IMI-Magazin (Juni 2019)

Soeben ist die Juni-Ausgabe des IMI-Magazins Ausdruck erschienen.

Die gesamte Ausgabe kann wie immer gratis hier heruntergeladen werden:

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-Juni2019-Web.pdf

Es folget das Inhaltsverzeichnis mit den Links zu den Einzelbeiträgen:

INHALTSVERZEICHNIS

DEUTSCHLAND UND DIE BUNDESWEHR

— Der Hannibal-Komplex: Ein militantes, rechtes Netzwerk in Bundeswehr,

Geheimdiensten, Polizei, Justiz und Parlamenten (Luca Heyer)

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-2019-LH-Rechts.pdf

— Deutsche Soldaten: Am Bundestag vorbei in Afrika-Einsätze (Jens

Wittneben)

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-2019-JW-Parlament.pdf

— Spezialkräfte-Kriege im Sahel (Christoph Marischka)

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-2019-CM-Sahel.pdf

— Rheinmetall entrüsten! Der skandalgepflasterte Weg zum

Panzer-Großkonzern (Michael Schulze von Glaßer)

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-2019-MSG-Rheinmetall.pdf

— Militarisierung durch Spitzensport. Die Spitzensportförderung der

Bundeswehr (Teil I) (Lisa Klie)

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-2019-LK-Sport.pdf

— Kein Tag der Bundeswehr: Gegen die Normalisierung des Militärs

(Jacqueline Andres)

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-2019-JA-KTdBW.pdf

EU-MILITARISIERUNG

— „Total Defence“. Schwedens Mobilmachung von Militär und Gesellschaft

(Jürgen Wagner)

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-2019-JW-Schweden.pdf

— Konzert statt Kakophonie? Strategische Autonomie: Ein

EU-Sicherheitsrat für die EU-Großmächte (Jürgen Wagner)

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-2019-JW-ESR.pdf

WEITERE ARTIKEL

— Künstliche Intelligenz als Cloud Service: Folgen für Gesellschaft,

Geheimdienst und Militär (Arkadi Schelling)

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-2019-VK-Japan.pdf

— Die Militarisierung Japans und das magische Jahr 2020 (Victoria

Kropp)

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-96-2019-AS-Cloud.pdf

— IMI-Aktuell ~ (Anti-)Militaristische Kurzmeldungen

