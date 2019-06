Am 15. Juni 2019: Proteste gegen Werbetag der Armee

Die „Deutsche Friedensgesellschaft“ ruft zum Protest gegen den „Tag

der Bundeswehr“ auf: Die Regierung versucht die Bevölkerung mit dem

Millionen-Euro teuren Militärspektakel für Auslandseinsätze und

Aufrüstung zu gewinnen und werbe dabei auch noch Minderjährige für den

Dienst an der Waffe.

Alle Informationen gibt es auf: http://www.kein-tag-der-bundeswehr.de

<https://youtu.be/9XdTTUMJiec>

1.679 Minderjährige hat die Bundeswehr im vergangenen Jahr an der Waffe

ausgebildet. Unter anderem um diesen erst 17-Jährigen Nachwuchs zu

gewinnen, organisiert die Armee seit 2015 den so genannten „Tag der

Bundeswehr“ – eine Art militärischer Volksfeste, die in diesem Jahr in

14 Kasernen und auf öffentlichen Plätzen stattfinden

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge