Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza lehnt Aussagen des US-amerikanischen Sicherheitsberaters John Bolton über sein Land ab

Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza wies die Behauptungen des US-amerikanischen Sicherheitsberaters John Bolton zurück, wonach die Lage der karibischen Nation instabil sei.

„Als absurd, falsch, betrügerisch und pervers lehnen wir John Boltons Aussagen über Venezuela heute ab, und es ist nicht verwunderlich, dass er bei jedem seiner Schritte gescheitert ist, er ignoriert die Realität des Landes. Er propagiert einen vollständig. anachronistischen kalten Krieg „, sagte Arreaza in einer auf Twitter geposteten Nachricht.

Por absurdas, falsas, dolosas y perversas, rechazamos las declaraciones de @AmbJohnBolton sobre Venezuela el día de hoy. No es de extrañar que haya fallado en cada paso que ha tomado. Ignora la realidad del país por completo. Un hombre estancado en la anacrónica Guerra Fría. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 11, 2019

Bolton hatte ein Interview mit dem Wall Street Journal geführt, in dem er erklärte, Venezuela befinde sich in einer instabilen Situation, und erklärte, der venezolanische Präsident Nicolás Maduro sei jetzt von Skorpionen umgeben.

„Innerhalb des Regimes selbst ist die Führung zersplittert, sie sind wie viele Skorpione in einer Flasche, sie schauen sich an, sie vertrauen sich nicht, die aktuelle Situation ist nicht tragbar“, sagte Bolton.

