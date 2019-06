UN-Botschafter zu Syrien: Sanktionen des Westens sind Teil der Kriegsführung (RT Deutsch)

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/89109-un-botschafter-zu-syrien-einseitige/



Am 1. Juni hat der Rat der Europäischen Union einstimmig die einseitigen Strafmaßnahmen gegen Syrien um ein Jahr verlängert. Die Sanktionen sind seit dem Jahr 2011 in Kraft und wurden bislang 52 Mal ausgeweitet und verschärft.

Idriss Jazairy, der UN-Sonderberichterstatter für die negativen Auswirkungen von einseitigen Strafmaßnahmen, sprach darüber in Berlin mit der Nahost-Korrespondentin Karin Leukefeld. Zur Lage in Syrien legte Jazairy eine vernichtende Bilanz vor.

Zum Video: https://youtu.be/MfRbFt3KZ2E

