12.06.2019



Neue Dokumente des US-Whistleblowers Edward Snowden, die erst jetzt veröffentlicht wurden, belegen, wie Israels Feldzug gegen die libanesische Hisbollah im Sommer 2006 tatsächlich verlief. Sie zeigen eine panische Armee, die stark von den USA abhängig war.

weiterlesen:

https://deutsch.rt.com/international/89082-israel-neue-dokumente-belegen-panik/

